إسدال الستار على بارالمبية بكين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار أمس على فعاليات دورة الألعاب الباراليمبية الدولية في بكين، وسط دعوات بإحلال السلام في العالم الذي يمر بأوقات صعبة.

وقال رئيس اللجنة الباراليمبية الدولية أندرو بارسونز أمس خلال حفل ختام الدورة في استاد عش الطائر بالقرى البارالمبية «كانت هناك دول مختلفة ووجهات نظر مختلفة وقدرات مختلفة».

وأضاف «الفوارق هنا لم تقسمنا، لكنها وحدتنا، سويا من أجل مستقبل مشترك».

وأشار «من خلال هذه الوحدة كان لدينا أمل في الشمول، أمل في الانسجام والأهم من ذلك الأمل في السلام».

وختم بارسونز بالقول «تأمل البشرية أن تعيش في عالم يسوده الحوار».