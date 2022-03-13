ديفيز يعود لبايرن بعد تعافي قلبه

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وأوضح بايرن ميونخ أن ديفيز (21 عاما) قام ببعض الركض في ملعب التدريبات وأنه سيتم مراقبة التدريبات التي يخضع لها عن كثب.
ولم يشارك ديفيز في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل تبين إصابته بالتهاب في عضلة القلب.
وقال مدرب بايرن، جوليان ناجلسمان، عقب تعادل فريقه مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله أمس الأول، إنه سيتم الدفع بديفيز بشكل تدريجي في صفوف الفريق على مدار ثلاثة إلى أربعة أسابيع مقبلة.
على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعود لاعب الوسط ليون جوريتسكا إلى التدريبات هذا الأسبوع، حيث لم يشارك في أي مباراة هذا العام بسبب إصابة في الركبة.
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