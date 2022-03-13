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ديفيز يعود لبايرن بعد تعافي قلبه

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- بواسطة أيمن الوشواش - عاد الظهير الأيسر الكندي الفونسو ديفيز للمشاركة في تدريبات نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم أمس بعد شهرين من تبين إصابته بالتهاب بسيط في عضلة القلب.

وأوضح بايرن ميونخ أن ديفيز (21 عاما) قام ببعض الركض في ملعب التدريبات وأنه سيتم مراقبة التدريبات التي يخضع لها عن كثب.

ولم يشارك ديفيز في أي مباراة منذ ديسمبر الماضي بعد إصابته بفيروس ، قبل تبين إصابته بالتهاب في عضلة القلب.

وقال مدرب بايرن، جوليان ناجلسمان، عقب تعادل فريقه مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله أمس الأول، إنه سيتم الدفع بديفيز بشكل تدريجي في صفوف الفريق على مدار ثلاثة إلى أربعة أسابيع مقبلة.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعود لاعب الوسط ليون جوريتسكا إلى التدريبات هذا الأسبوع، حيث لم يشارك في أي مباراة هذا العام بسبب إصابة في الركبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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