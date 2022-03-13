سان جيرمان يستعيد توازنه بضرب بوردو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد باريس سان جيرمان اتزانه وعاد لعزف نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين بفوزه الكبير 3 / 0 على بوردو أمس في المرحلة الـ28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعزز سان جيرمان صدارته لجدول المسابقة رافعا رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة أمام نيس، وتجمد رصيد بوردو عند 22 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وأفاق سان جيرمان من كبوته التي شهدت في الأسبوع الماضي خسارتين متتاليتين أمام نيس 0 / 1 في الدوري الفرنسي وأمام ريال مدريد 1 / 3 في دوري الأبطال الأوروبي علما بأن الهزيمة أمام الريال أطاحت به من البطولة القارية التي يسعى جاهدا منذ سنوات للفوز بلقبها.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، سجل نيمار ولياندرو باريديس هدفين في الدقيقتين 52 و61 ليعزز سان جيرمان انتصاره ويضاعف محنة بوردو في المسابقة.

ورغم الحماس الواضح في أداء سان جيرمان بعد هزيمته في المباراتين الماضيتين أمام نيس في الدوري الفرنسي وريال مدريد الإسباني في دوري الأبطال الأوروبي، افتقدت هجمات الفريق للدقة المطلوبة في مواجهة اليقظة الواضحة من دفاع بوردو.

وأسفر ضغط سان جيرمان عن هدف التقدم بتوقيع مبابي في الدقيقة 24 إثر هجمة سريعة منظمة للفريق وتمريرة رائعة من ميسي إلى جورجينهو فاينالدوم الذي مررها بلمسة سريعة إلى مبابي المندفع على حدود منطقة الجزاء في حراسة دفاع بوردو ليتقدم اللاعب قليلا بالكرة ويسددها قوية حيث ارتطمت الكرة بقدم الحارس ثم سكنت المرمى.

واستأنف سان جيرمان ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني، ولم يمهل ضيفه فرصة لتعديل النتيجة، حيث سجل نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 52 إثر هجمة سريعة اخترق فيها ميسي دفاع بوردو ومرر الكرة إلى أشرف حكيمي في الناحية اليمنى ليمررها الأخير عرضية إلى نيمار المندفع أمام المرمى والذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة الشباك.

وواصل سان جيرمان ضغطه ليسجل لياندرو باريديس الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 61 إثر هجمة منظمة تلاعب فيها ميسي بدفاع بوردو ثم مرر الكرة إلى مبابي الذي سدد الكرة قوية لكنها ارتدت إلى باريديس الذي راوغ المدافع وسدد في سقف المرمى.