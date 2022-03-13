هيرتا برلين يقيل مدربه

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وذكر هيرتا برلين في بيان «بعد تحليل عميق للوضع الرياضي الراهن، قرر هيرتا برلين إعفاء المدرب تايفون كوركوت والمدرب المساعد إيليا اراسيتش من مهامهما بشكل فوري».
وخسر هيرتا برلين أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 0/ 2 أمس الأول لتمتد المسيرة الخالية من الانتصارات للفريق إلى 9 مباريات متتالية، حيث يحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن شتوتجارت صاحب المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في نهاية الموسم.
وتولى كوركوت تدريب هيرتا برلين في أواخر نوفمبر الماضي خلفا لبال دارداي لكنه قاد الفريق لتحقيق انتصارين فقط طوال مسيرته، كما خرج هيرتا من كأس ألمانيا.
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