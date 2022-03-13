هل تفسد طائرة الهلال أفراح الأهلي؟

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ورغم حسم الأهلي للقب البطولة، يتوقع أن تحفل المواجهة بالكثير من الإثارة والندية، فالهلال الذي يحتل المركز الثاني يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي وتعويض خسارة الدور الأول، فيما يسعى الأهلي لإثبات جدارته وتأكيد صدارته للدوري الممتاز.
ويلتقي اليوم أيضا، الفيصلي بضيفه الابتسام، على صالة نادي سدير في تمام الرابعة مساء.
ويحل الاتحاد ضيفا على الخويلدية بصالة نادي الاتفاق في الدمام، عند الرابعة.
وفي القطيف، يلتقي الجاران الترجي والهداية على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في الرابعة مساء، فيما يحل ضمك ضيفا على الخليج على صالة نادي الخليج عند الرابعة أيضا.
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