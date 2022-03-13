شكرا لقرائتكم خبر هل تفسد طائرة الهلال أفراح الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتابع عشاق الكرة الطائرة اليوم مواجهة الهلال والأهلي في ختام منافسات الدوري الممتاز عندما يتواجهان على صالة وزارة الرياضة في تمام الساعة 6:15 مساء.

ورغم حسم الأهلي للقب البطولة، يتوقع أن تحفل المواجهة بالكثير من الإثارة والندية، فالهلال الذي يحتل المركز الثاني يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي وتعويض خسارة الدور الأول، فيما يسعى الأهلي لإثبات جدارته وتأكيد صدارته للدوري الممتاز.

ويلتقي اليوم أيضا، الفيصلي بضيفه الابتسام، على صالة نادي سدير في تمام الرابعة مساء.

ويحل الاتحاد ضيفا على الخويلدية بصالة نادي الاتفاق في الدمام، عند الرابعة.

وفي القطيف، يلتقي الجاران الترجي والهداية على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في الرابعة مساء، فيما يحل ضمك ضيفا على الخليج على صالة نادي الخليج عند الرابعة أيضا.