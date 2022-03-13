ملتقى سعودي أوروبي لبحث الاستثمار في الإبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض 7 شركات من بلجيكا ولوكسمبورج متخصصة في الصحة والفعاليات والخيول، إمكاناتها الاستثمارية والفرص المتاحة مع المنظمة الدولية للإبل ونادي الإبل عبر ملتقى يضم رجال أعمال سعوديين ومنسوبين من الغرف التجارية وملاك إبل محليين ينظمه نادي الإبل.

ويبحث الملتقى التجاري الأوروبي السعودي للمستثمرين في قطاع الإبل الذي سينطلق اليوم، خيارات العمل والتعاون وإنشاء المشاريع وتبادل الخبرات ضمن إطار البعثة الاقتصادية والتجارية الرسمية إلى السعودية التي نظمتها بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين أن قطاع الإبل ينمو على نحو سريع ويحقق معدلات إقبال بالتزامن مع الأنظمة والتشريعات التي سنها النادي في مجالات توثيق السلالات، وملكية الأسماء، وسلامة الأنواع، والبيطرة، مشيرا إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حقق الرواج بمشاركة أكثر من ألفي مالك إبل ورفع من عمليات البيع والشراء بنحو 30% عن الأعوام السابقة ولبى رغبات ملاك الإبل بالتنافس والفوز بالجوائز الضخمة البالغة 250 مليون ريال سنويا.

وتتنوع أبواب الاستثمار بين التدريب والتسويق وبناء أكاديميات الهواة والتربية وتكوين السلالات الدولية. وسيتاح لمجموعة من رجال الأعمال السعوديين الاطلاع على مناخات الشراكات وتأسيس محاضن قائمة على المحتوى المحلي في قطاع الإبل والاستزادة من الخبرات الأوروبية في مجال تأسيس مراكز الخيول واقتصاد رياضة الفروسية.

وستقدم الشركات الأوروبية خبراتها في تطوير الشبكات القائمة وخلق روابط جديدة بين أصحاب المصلحة وتكوين قناة يتم من خلالها تكثيف التسويق وتعزيز المهارات الخاصة، والحصول على الدعم في المراحل الرئيسة من البحث والتطوير إلى التسويق، على المستويين الوطني والدولي.

وسيقدم التكتل الأوروبي جهازا كاملا للسماح باستخدام ماسح تصوير مقطعي محوسب لكامل الجسم للحيوانات الكبيرة، وخاصة للخيول أو الإبل وهو جهاز يعمل بشكل إلزامي مع ماسح التصوير المقطعي المحوسب وتقنية استخدام الخلايا الجذعية.