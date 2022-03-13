شكرا لقرائتكم خبر فيفا يناقش «العفو الدولية» حول عمال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم مع منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة أوضاع العمال الأجانب في قطر التي تستضيف في وقت لاحق من العام الجاري بطولة كأس العالم.

وقالت رئيس المسؤوليات الاجتماعية والتعليم في فيفا جويس كوك أمس «نرحب بشدة بالمشاركة المستمرة مع منظمة العفو الدولية ودائما منفتحون على مناقشة ومعالجة أي مخاوف قد تكون لدى الجهات المعنية لدينا بشكل شفاف وبناء».

وأضافت «نبقى ملتزمين تماما بضمان حماية العمال المشاركين في إقامة المونديال، ونحن وواثقون من أن البطولة ستكون بمثابة المحفز للتغيير الإيجابي والدائم على نطاق أوسع في جميع أنحاء البلد المضيف للمونديال».

وأوضح فيفا أن الاجتماع مع منظمة العفو الدولية وخبراء العمل ستراجع الحالة الحالية لهذه الإصلاحات والعمل المتواصل المتبقي حتى يتم تطبيق هذه التغييرات بشكل كامل جميع أنحاء سوق العمل.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2022.