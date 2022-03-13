6 مواجهات بممتاز السلة

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ويستضيف الوحدة نظيره الأهلي على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الرابعة مساء، وعلى الصالة نفسها يلتقي الاتحاد والهلال عند الساعة الـ6:30 مساء.
ويحل أحد ضيفا على نظيره الفتح عند الخامسة مساء، كما يحل النهضة ضيفا على نظيره أبها.
وفي تبوك، يلتقي ضباء بنادي السلام.
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