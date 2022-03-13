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6 مواجهات بممتاز السلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف اليوم منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 6 مباريات، حيث يستقبل الأنصار ضيفه النصر، على صالة وزارة عند الرابعة مساء.

ويستضيف الوحدة نظيره الأهلي على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عند الرابعة مساء، وعلى الصالة نفسها يلتقي الاتحاد والهلال عند الساعة الـ6:30 مساء.

ويحل أحد ضيفا على نظيره الفتح عند الخامسة مساء، كما يحل النهضة ضيفا على نظيره أبها.

وفي تبوك، يلتقي ضباء بنادي السلام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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