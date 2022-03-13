شكرا لقرائتكم خبر 6 مواجهات بممتاز السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف اليوم منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة 6 مباريات، حيث يستقبل الأنصار ضيفه النصر، على صالة وزارة الرياضة عند الرابعة مساء.

ويستضيف الوحدة نظيره الأهلي على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة عند الرابعة مساء، وعلى الصالة نفسها يلتقي الاتحاد والهلال عند الساعة الـ6:30 مساء.

ويحل أحد ضيفا على نظيره الفتح عند الخامسة مساء، كما يحل النهضة ضيفا على نظيره أبها.

وفي تبوك، يلتقي ضباء بنادي السلام.