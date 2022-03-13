الاتحاد السعودي ينفي تهم السلومي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما رود في مقطع فيديو لحارس الهلال السابق صالح السلومي، والذي هاجم فيه اتحاد القدم حول كيفية تنظيمه الدورات التدريبية للحصول على الرخصة الآسيوية، واختيار لاعبين على حساب آخرين مقابل رفض انضمامه لأي من الدورات المتاحة، متهما اتحاد القدم بالمجاملات والعشوائية في آلية تنفيذ الدورات، بجانب توجيهه تهما أخرى للاتحاد.

وورد في بيان اتحاد الكرة أمس «إشارة إلى ما ورد في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب السابق صالح السلومي، بشأن ادعائه رفض ترشيحه لدورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B.A) والاتهامات التي وجهها للاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة أي من المعلومات التي جاءت في مقطع الفيديو، كما توضح أن اللجنة الفنية لم تتلق طلب تسجيل رسمي من اللاعب صالح السلومي للدورة المذكورة عبر الموقع الالكتروني المخصص للتسجيل في الدورات التدريبية».

وأضاف البيان التوضيحي «كما توضح اللجنة الفنية أن مراحل التسجيل وفق الفترات الزمنية للدورات التدريبية تخضع لضوابط وإجراءات رسمية من خلال الموقع الالكتروني».

وأكد البيان أن الإدارة القانونية شرعت باتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حفظا لحقوق الاتحاد وأعضائه، وذلك تجاه ما ورد من اتهامات، وصفها البيان بالباطلة والمضللة وليس لها أساس من الصحة.

وجددت إدارة الإعلام والاتصال التأكيد على أن أبواب الاتحاد السعودي لكرة القدم بقنواته المختلفة مفتوحة للرد على الاستفسارات كافة، واستقبال الشكاوى ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح.