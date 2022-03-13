سيبولدي يسعد الأهلي بعد «تكشيرة» 30 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب نحو 30 يوما عن الأفراح استعاد الأهلي مع مديره الفني الجديد الأوروجوياني روبرت سيبولدي سكة الانتصارات بفوزه على الطائي 3/ 1 أمس الأول ضمن الجولة الـ24 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغابت الانتصارات عن الأهلي خلال الجولات الثلاث الماضية بتعادله أمام الفيحاء في الوقت القاتل 1/1، وخسارته أمام الاتحاد 3/ 4، وأمام الاتفاق 0/ 1، فيما يعود آخر فوز للفريق إلى الجولة الـ20 عندما فاز على الفتح 1/ 0 سجله كارلوس إدواردو.

ورفع الأهلي رصيده النقطي إلى 28 نقطة ليبتعد عن مراكز الخطر مستفيدا من نتائج أخرى خاصة وسط فرق قاع الترتيب.

وتزامن الفوز مع الإطلالة الأولى لسيبولدي الذي تسلم المهمة خلفا للمقال بيسنك هاسي.

بداية مثالية

نجح روبرت سيبولدي في تحقيق الفوز في مباراته الأولى مع الفريق وهو ما لم يحدث مع مدربين سبقوه للعمل في تدريب الأهلي وكانت انطلاقتهم مع الفريق متعثرة.

ويعد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي حضر لتدريب الفريق موسم 2019-2020 هو آخر مدرب بدأ مشواره بتحقيق الفوز، حيث كان قد تغلب على الفيحاء 1/ 0 في مباراة جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ21.

وبعد إقالة فلادان لتردي النتائج، تعاقد الأهلي مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب أواخر موسم 2020-2021 الماضي، إلا أنه بدأ مشواره بالخسارة 2/ 4 أمام التعاون في إطار الجولة الـ 26.

وفي بداية الموسم الحالي تعاقدت إدارة النادي مع الألباني بيسنك هاسي ليفشل هو الآخر في تحقيق الفوز بالمواجهة الأولى، حيث تعادل مع الفيصلي 1/1 لحساب الجولة الأولى، ليواصل الفريق ترنحه مع هاسي قبل أن تتم إقالته بعد الخسارة من الاتفاق في الجولة قبل الماضية، ويحل سيبولدي بديلا له.

عودة السومة

بعد غياب 5 جولات عن التهديف، شهدت مباراة الطائي أيضا عودة هداف الفريق المهاجم السوري عمر السومة للتهديف مجددا بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف لفريقه.

وكان السومة صام عن التسجيل في الجولات الخمس الماضية، بعد أن سجل آخر أهدافه أمام ضمك ضمن مواجهات الجولة الـ 18.

فوز بطعم مختلف

يعد الفوز على الطائي أول انتصار للأهلي بعد التأخر في النتيجة خلال الموسم الحالي، حيث سبق أن تأخر في 8 مباريات وعاد لتحقيق التعادل فقط.

ومن أبرز اللقاءات التي تأخر فيها الأهلي في النتيجة ثم عدلها إلى تعادل، مباراته أمام الحزم لحساب الجولة الثانية، فبعد أن تقدم الحزم بهدفين نظيفين، عاد الأهلي وحقق التعادل 2/2.

كما شهد لقاء الأهلي أمام الفيصلي في الجولة الـ 16، تقدم الفيصلي مرتين ثم عودة الأهلي للتعادل بفضل هدفي عمر السومة.

مكاسب الفوز على الطائي

