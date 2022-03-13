مرتضى منصور يتحدث عن المفاوضات مع زوجة موسيماني.. وادعاءات طارق حامد.. وظهور أبو جبل مع رامز جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حزين من تصرفات جماهير الأهلي في لقاء المريخ السوداني في بطولة أفريقيا والتعدي لفظيًا على الكثير من الأشخاص.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الأحد، إن الجمهور هو أهم عنصر في كرة القدم وما يحدث من تصرفات من الجماهير غير مقبول، مضيفاً: "مينفعش أي جماهير تتعدي على اللاعبين".

وأضاف منصور: "أنا صبرت كتير حتى نهاية مباراة الوداد المغربي علشان محدش يقول مرتضى بيدمر الفريق، وكل القرارات اللي اتخذناها كانت في طريقها الصحيح".

وكشف رئيس نادي الزمالك عن تفاصيل التفاوض مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، حيث قال: "زوجة موسيماني اتكلمت مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة من أجل تدريب الزمالك وكانت عاوزة تزود المرتب وكنت أقدر أحصل عليه ويحصل فتنة رياضية".

وتابع: "تعاقدنا مع عبد الله السعيد لما انتهت مدة تعاقده مع الأهلي، وكنت أقدر أتعاقد مع موسمياني والبلد مش ناقصة أزمات وفوضى، وأحترم جماهير الأهلي".

وعن التجديد للاعبى الزمالك، قال منصور: "طارق حامد قال إنه مصاب قبل ماتش الوداد المغربي وكان سليم أنه يلعب، كنت مفكر طارق حامد سافر المغرب ولكن سمعت أنه رفض، واتكلمت معاه وقالي انه بيجهز علشان ماتش الجونة ولم يلعب أي مباراة".

وأضاف: "طارق حامد سليم من 3 أسابيع والدكتور أسامة قالي أنه طارق قال أنه مش هيلعب ومش هدخل العاركة دي، ودا شغل عافية وإحنا اللي بندفع الفلوس للاعب لما بنفوز في أفريقيا، والأخ أبو جبل كل يوم يكلمنا من 10 أيام علشان يطلع مع رامز جلال وإحنا عندنا ماتش مهم".

وواصل رئيس الزمالك: "حمزة المثلوثي لاعب محترم ولم يشتكي نادي الزمالك ومنتخب تونس أرسل لنا خطاب للحصول على اللعب في فترة التوقف القادمة، ونحترمه على عدم تقديم أي شكوى ضدنا بالرغم من تأخر مستحقاته المالية".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "كل لاعب لا يعرف قيمة نادي الزمالك بقوله مع السلامة وإحنا اللي مش عاوزينه وربنا يوفقهم في أي مكان تاني ومش هقبل اعتذار أي لاعب تاني نهائيا، القرار نهائي لا عودة فيه ولو كل لاعب جه وأعتذر مش هوافق علي الأسف ونادي الزمالك أكبر من الجميع وله فضل على الكل".