بيراميدز يتعادل مع الصفاقسى ويتأهل رسميا لدور الثمانية بالكونفيدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل بيراميدز خارج ملعبه أمام الصفاقسى التونسى بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية .

تقدم المغربى وليد الكارتى بالهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، وتعادل الصفاقسى في الدقيقة 55 من عمر المباراة ، ليرتفع رصيد الفريق السماوى إلى 10 نقاط ويتصدر المجموعة ويتأكد صعود لدور الثمانية ، بينما ارتفع رصيد الفريق التونسى إلى 4 نقاط ويقترب من توديع البطولة .

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من جانب الفريقين وظهر عليهم عدم الرغبة والمجازفة في الجانب الهجومى ، ونجح لاعبو بيراميدز في السيطرة على منطقة الوسط ولم تسنح أي هجمة خطيرة على مرمى الفريقين .

ونجح لاعبو بيراميدز في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول في الضغط بطول الملعب حتى نجح وليد الكارتى من إحراز هدف السبق لينتهى الشوط بهذه النتيجة .

وفى الشوط الثانى نشط لاعبو الصفاقسى واستطاعوا في الدقيقة 55 من إدراك هدف التعادل ، وحاول الفريق بعدها من استغلال حالة النشوة لدى اللاعبين من اجل إحراز هدف الفوز ، إلا أن لاعبو بيراميدز امتصوا حماس المنافس وقاموا بتنظيم صفوفهم وحاولوا صناعة الفرص وكاد فخر الدين بن يوسف من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 85 عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها قوية اصطدمت بقدم احد مدافعى الصفاقسى وخرجت بعيدة عن المرمى

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف