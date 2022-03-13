شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على أوتوهو الكونغولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول ومعه الدكتور علي الطرابيلي أمين الصندوق وحسن عمار والمهندس محمد سلامة على النزول لغرفة خلع ملابس الفريق لتهنئة الجميع بالفوز ، عقب نهاية مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام ضيفه فريق أوتوهو ممثل الكونغو برازافيل والتي أقيمت مساء اليوم الأحد وانتهت بفوز أبناء الباسلة بهدف للاشئ.

و أشاد أعضاء مجلس الإدارة بالروح القتالية للاعبي الفريق على مدار الشوطين وحرصهم التام على تحقيق الفوز الذي صعد بالفريق لصدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط ، كما حرص مجلس المصري كذلك على الإشادة بالقيادة الفنية المتميزة لمعين الشعباني وجهازه الفني الكفئ.

وأكدوا أن مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية ومعه جماهير بورسعيد ينتظرون الكثير والكثير من الفريق خاصة في بطولة كأس الكونفدرالية التي يطمح الجميع داخل بورسعيد الباسلة في حصد لقبها للمرة الأولى في تاريخ المصري.