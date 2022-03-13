شكرا لقرائتكم خبر عن ألميدا: مشروع فاركو وراء قبولي مهمة تدريبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني الجديد لنادي فاركو، أن أسباب موافقته على عرض تدريب الفريق وجود مشروع لدى النادى أمن به وهو ما لمسه عقب تحدثه مع رئيس النادي، ووجد أنه مشروع مختلف وسيتيح له الفرصة لفعل كل شئ من أجل النجاح.

وأوضح نونو ألميدا، أن جميع المباريات صعبة للغاية في الدوري المصري دون النظر لاسم المنافس، مشددًا: على أنه سيسعى لفعل كل شئ بالشكل والأسلوب الأصح من أجل تحقيق الهدف المنشود مع الفريق وتحقيق نتائج جيدة ترضي طموح الجميع.

وشدد المدير الفني الجديد لفاركو، على أنه سيسعى خلال 3 أيام المقبلة قبل مواجهة البنك الأهلي الخميس بالدوري تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب الخاصة به، مشيرًا أنه لابد أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم من أجل تقديم أداء ومردود جيد.