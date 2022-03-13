شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي بعد خروجه باكيًا أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة نجم الفريق رمضان صبحي في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس، هي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة، ولا يمكن الحكم النهائي على شكل الإصابة إلا بأشعة.

وأوضح المنيري، أن رمضان صبحي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب للاستقرار على حالته بصورة كاملة.

وخرج رمضان صبحي مصابا في أواخر الشوط الأول من مباراة بيراميدز أمام الصفاقسي التونسي بعدما شعر بألم في الركبة إثر إحدى الكرات، وخرج اللاعب باكيًا.