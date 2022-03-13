اتحاد الكرة يجتمع مع ممثلى أندية أسوان لبحث طلباتهم

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام؛ صباح اليوم برؤساء و ممثلي أندية أسوان لبحث المشاكل التى يعانون منها وطلباتهم خلال الفترة المقبلة .

ووفقًا للموقع الرسمى باتحاد الكرة جاء أجتماع علام مع ممثلى اندية أسوان لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بأندية أسوان والتعرف علي متطلبات الأندية والبحث عن حلول عاجلة لابناء الصعيد.

حضر الأجتماع جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات والدكتورة دينا الرفاعي؛ أعضاء مجلس الادارة.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد كشف عن طريقة توزيع الملفات والمهام على أعضاء المجلس، موضحا أنه يتولى رئاسة الاتحاد بجانب الإشراف على المنتخب الأول.

وقال علام، أن نائبه خالد الدرندلي هو القائم بالجانب الاقتصادي في اتحاد الكرة ومسئول عن العقود.. مضيفا: حازم إمام وبركات لهما دور كبير في اللجنة الفنية مع فينجادا بجانب الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين، بينما يتولى إيهاب الكومي ملف القطاعات والملف الإعلامي ويتولى محمد أبو الوفاء ملف منتخبات الصالات والشاطئية".