شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينعى زياد إيهاب حارس فريق 2003 بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، ببالغ الحزن والأسى، زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي مواليد 2003 والذى وافته المنية اليوم، الأحد، إثر سقوطه من شرفة منزله.

وتقدم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، زياد إيهاب إثر سقوطه من "بلكونة" منزله بحى عين شمس.

ويُعد زياد إيهاب من الحُراس المُتميزين فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ويشارك مع فريقه بشكل مُنتظم، كما أنه من اللاعبين المُلتزمين داخل الملعب وخارجه.

وأثار خبر وفاة الحارس الناشئ صدمة كبرى فى النادي الأهلي حُزناً على اللاعب.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًا ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق وطه محمد مخطط الأحمال.