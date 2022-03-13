شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3/ 0 فى قمة ختام قبل نهائى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 0/3، فى قمة ختام الدور قبل النهائى من الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة القناة بالإسماعيلية.

ونجح الأهلى فى هذه المواجهة لمواصلة التألق وتصدر الترتيب قبل خوض المرحلة النهائية التى تشهد الترتيب من 1 إلى 8، بينما فشل الزمالك فى الأوضاع فى ظل ضعف النتائج خلال المرحلة الماضية والتى تسببت فى تقديم حسن الحصرى استقالته من القيادة الفنية وتولى المدرب أشرف رشاد المهمة بصفة مؤقتة.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

من ناحية أخرى، تشهد الجولة الختامية بالمرحلة الثانية من دورى سيدات الطائرة المحدد لها غدا الإثنين لقاءات بين كل من: الأهلى مع الزمالك والزهور مع الصيد ووادى دجلة مع سبورتنج والطيران مع سموحة والجزيرة مع الشمس وهليوبوليس مع أصحاب الجياد.