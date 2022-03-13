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شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء مراسم قرعة بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات مواليد 2006 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجريت صباح اليوم مراسم قرعة بطولة شمال أفريقيا بحضور السيد عبدالحكيم الشلمانى رئيس الاتحادين الليبى وشمال أفريقيا وبحضور المدير التنفيذى للاتحاد الشمال أفريقي ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة.
وشارك الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب فى مراسم القرعة؛ والذى أكد عمق الروابط التى تجمع بين الشعوب العربية وأن مصر فى ظل حكم الرئيس السيسى تمد يدها للجميع لاسيما الاشقاء العرب.
وتم إجراء مراسم القرعة و كانت كالتالى: