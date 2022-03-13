شكرا لقرائتكم خبر عن الكارتى يتقدم بالهدف الأول لبيراميدز على الصفاقسى بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على الصفاقسى التونسى بهدف مقابل لاشئ بالشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد رادس بتونس في الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من جانب الفريقين وظهر عليهم عدم الرغبة والمجازفة في الجانب الهجومى ، ونجح لاعبو بيراميدز في السيطرة على منطقة الوسط ، ونجح المغربى وليد الكارتى من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة الأولى من الشوط من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت المرمى مباشرة لتعلن عن تقدم الفريق السماوى ، يطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول .

وبدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر، ولاعب الوسط محمود صابر، والمهاجم دودو الجباس