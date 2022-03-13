شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، خلال مران اليوم الأحد، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الطبية الخاصة باللاعبين.

فيريرا يجتمع بطبيب الزمالك.. وتدريبات تأهيلية لعمر السعيد فى الجيم

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، خلال مران اليوم الأحد، من أجل الاطمئنان على كافة الأمور الطبية الخاصة باللاعبين وسلامتهم قبل مواجهة بترو أتلتيكو في دوري الأبطال.

يغادر عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطر الثلاثاء المقبل لبدء فترة التأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى النمسا، وخاض الفترة الأولى من التأهيل خلال الفترة الماضية بالقاهرة، واستكمال برنامجه التأهيلي فى مركز اسبيتار بالدوحة.

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أداء برنامجه التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبى بالتنسيق مع الجهاز الفني، للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى عضلة السمانة.

تأهل فريق إيسترن كومبانى إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذين شاركوا فى مباراة الوداد الأخيرة فقرة تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، الأحد، تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال.

وجه مجلس إدارة النادي الأهلى الشكر لطارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج. كما قرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد، وتكليفه بتشكيل الجهاز الفنى الذى يتولى المسئولية لنهاية الموسم.

نجح فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى فى حجز تذكرة التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر بعدما فاز على نظيره حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

الأهلى يبدأ رحلة استكشاف المريخ من خلال ديربى السودان قبل موقعة الجمعة

طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه ضرورة مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى، على رأسها مباراته الأخيرة مع الهلال فى ديربى السودان بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، لإعداد تقرير مفصل عن الفريق السودنى قبل ملاقاته فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدوري الأبطال.

قرر عز يشار حسن، رئيس نادى فاركو، تعيين البرتغالى نونو ألميدا مديراً فنياً لفريق الكرة بعد توجيه الشكر لمجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق وجهازه المعاون.

نعى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ببالغ الحزن والأسى، زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي مواليد 2003 والذى وافته المنية اليوم، الأحد، إثر سقوطه من شرفة منزله.

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مستجدات قضية النادى ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق، ولاعب الأهلي المعار هاتاي التركي حالياً، وقال مرتضى منصور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المقام بمقر القلعة البيضاء، "قضية كهربا اتحكملنا فيها بـ33 مليون جنيه، وأى حد هيلعب فى الفيفا هيبقي واضح جدا".

استقر مسئولو النادى الأهلي، ممثلون فى لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح بالتنسيق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على التعاقد مع 5 لاعبين بحد أدنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً للموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل لضمان المنافسة على كل البطولات سواء المحلية أو القارية.

نعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذى وافته المنية اليوم.