شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 13/ 3 /2022 في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 13/ 3 /2022، ثلاث مباريات جديدة في مسابقة كأس مصر، بعدما انطلق دور الـ32 منها الخميس الماضي وشهد مباريات قوية ومفاجآت مثيرة أبرزها تأهل كفر الشيخ على حساب فاركو المدجج بالنجوم.

طلائع الجيش 3/ 1 حلوان العام

نجح فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى فى حجز تذكرة التأهل لدور الستة عشر بكأس مصر بعدما فاز على نظيره حلوان العام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة.

تقدم أحمد سمير بهدف من ركلة جزاء للطلائع ثم تعادل أحمد عيد لفريق حلوان العام قبل أن ينجح جون أنطوى فى تسجيل هدف الطلائع الثانى قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ونجح حسن مجدى فى تسجيل هدف الطلائع الثالث بالشوط الثانى من المباراة.

غزل المحلة 1 /1 إيسترن كومبانى "ركلات الترجيح 2 /4"

تأهل فريق إيسترن كومبانى إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

جاءت الأهداف بتقدم المحلة عن طريق عبده يحيى فى الدقيقة 58 من أحداث المباراة، من كرة رأسية سددها بقوة فى مرمى ايسترن كومبانى بعد استغلاله لكرة عرضية من مصطفى العش، ليسدد الكرة معلنا تقدم المحلة بهدف نظيف، وتعادل ايسترن كومبانى فى الدقيقة 76 عن طريق عماد ميهوب، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل السلبى، لتحسم ركلات الترجيح المتأهل.

سجل لإيسترن كومبانى في ركلات الترجيح كل من: أحمد داهش، محمد ناصر مودى، بلال آيت، يوسف مجدى عبد الغنى وأهدر كمال أبو الفتوح، بينما سجل لغزل المحلة كل من: معاذ الحناوى، بازوكا، وأهدر إيهاب سمير ويحيى حامد.

البنك الأهلى 1/ 0 أسوان

حقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بترو سبورت، فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

سجل هدف المباراة الوحيد فادى فريد للبنك الأهلى فى الدقيقة 52 بعد عرضية متقنة من يعقوبو ليقابلها فادى فريد بقدمه فى الشباك، ولكن الحكم أعلن أنها تسلل قبل أن يتدخل حكام الفيديو ويؤكدون صحة الهدف.

وشهد الشوط الأول محاولات من البنك الأهلى لتسجيل هدف التقدم، لكن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى تماسيح النيل، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة وأهدر مهاجم أسوان انفراد تام بمرمى البنك ولكنه تأخر فى لعب الكرة.