شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات رئيس الزمالك.. هل ينضم رمضان صبحى للقلعة البيضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بأن خزينة النادى تتوافر لديها أموال كبثيرة ويستطيع ضم أى لاعب، هل أصبح رمضان صبحى لاعب بيراميدز على رأس المطلوبين فى الزمالك من أجل تدعيم صفوفه فى الموسم المقبل؟، يأمل مسئولو الزمالك فى التعاقد مع اللاعب، الذى مازال مرتبطًا بعقدٍ سارٍ مع بيراميدز، حتى يتم تعويض اللاعبين الذين سيرحلون بنهاية الموسم، ويعدون من القوام الأساسى للفريق أمثال بن شرقى وطارق حامد وأبو جبل.

وكانت الأموال تعيق الزمالك فى صفقة رمضان صبحى المقابل المادى الضخم الذى سيطلبه مسئولو بيراميدز مقابل الاستغناء عن أحد الأعمدة الأساسية بالفريق وتعويض المبلغ المالى الذى تم سداده لهيدرسفيلد الإنجليزي، فضلاً عن الراتب الضخم الذى يتقاضاه اللاعب من بيراميدز، وهذا الأمر جاء بعد تصريحات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بتوافر الأموال مما يجعل رمضان صبحى ليس بالصفقة المستحيلة.