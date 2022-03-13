بيراميدز: إصابة رمضان صبحي في الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي لاعب الفريق جاء على مستوى الركبة.

وأشار المنيري في تصريحات رسمية، إلى حاجة رمضان صبحي للخضوع لأشعة وفحوصات طبية لتحديد الحكم النهائي على إصابته.

وقال طبيب بيراميدز: "التشخيص المبدئي لرمضان صبحي يشير إلى إصابة على مستوى الركبة، لكن لا يمكن الحكم النهائي عليها إلا بأشعة على موضع الإصابة".

واختتم: "رمضان صبحي سيخضع لأشعة وفحوصات طبية بعد عودة بعثة الفريق إلى مصر للاطمئنان على إصابته".

وتعرض رمضان صبحي لإصابة خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي في مجموعات كأس الكونفدرالية، ليغادر ملعب المواجهة متأثرًا بها.