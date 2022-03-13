كرة طائرة.. الأهلي يحسم قمة الدوري بفوز سهل على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حسم الأهلي قمة دوري الكرة الطائرة المصرية بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ختام المرحلة الترتيبية للدوري على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفرضت طائرة الأهلي سيطرتها على المباراة منذ البداية، حيث أنهو الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 25-21.

وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، وحسمه لصالحه بكل سهولة بنتيجة 25-12.

وأحكم الأهلي قبضته في المباراة بعد أن حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-19، ليفوز الفريق الأحمر بالمباراة بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وبذلك أنهى الأهلي المرحلة الترتيبية الأولى بدون أي هزيمة بعد الفوز بجميع مبارياته السبعة، ليصبح رصيده 21 نقطة.

بينما توقف رصيد الزمالك عند النقطة الـ11، في المركز الثالث في المرحلة الترتيبية، حيث خاض 7 مباريات فاز في 3 وخسر في 4 مباريات.

وأقيمت المرحلة الترتيبية لدوري الكرة الطائرة بنظام دوري من دور واحد.

وسيلتقي الأهلي أول الترتيب مع هليوبوليس ثامن الترتيب في دور الثمانية لدوري الكرة الطائرة.

بينما سيلتقي الزمالك ثالث الترتيب مع الفريق صاحب المركز السادس في المرحلة الترتيبية لدوري الكرة الطائرة.

ويقام دور الثمانية من الكرة الطائرة بنظام البلاي أوفس (Best of3), بحيث يلتقي أول الترتيب مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس والرابع مع الخامس.