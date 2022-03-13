مباشر.. برشلونة 3-0 أوساسونا.. أوباميانج يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة وأوساسونا، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يقع أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

ويتكون تشكيل برشلونة من: أندري تير شتيجين، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، إيريك جارسيا، داني ألفيس، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، جافي، فيران توريس، بيير إيمريك أوباميانج، عثمان ديمبلي.

تفاصيل المباراة

حصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول بسبب تدخل قوي من لاعب أوساسونا، ليصوبها فيران توريس بنجاح في أقصى الزاوية اليسرى الأرضية للمرمى معلنًا أول أهداف برشلونة.

ونجح توريس في إضافة هدف ثانِ لبرشلونة في الدقيقة 21 بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من عثمان ديمبلي، لينفرد بالمرمى ويسدد كرة أرضية سكنت شباك الضيوف.

وسجل بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 27 ثالث أهداف برشلونة في اللقاء، بعدما تلقى كرة عرضية من ديمبلي ليحولها بتسديدة بالقدم إلى داخل الشباك.

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