بيراميدز يخطف تعادلا أمام الصفاقسي ويتأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق بيراميدز إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بعد التعادل أمام نظيره الصفاقسي، مساء الأحد، بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بالبطولة.

وتقدم اللاعب وليد الكرتي بالهدف الأول لفريق بيراميدز في الدقيقة 44، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليفشل الحارس في التصدي لها.

وجاء هدف التعادل عن طريق اللاعب فراس شواط في الدقيقة 54، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه في الشباك.

وشهدت المباراة، خروج اللاعب رمضان صبحي مصابا في الدقيقة 39 ودخول عبدالله السعيد بدلا منه.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة ويضمن التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية، بينما وصل الصفاقسي إلى 4 نقاط بالمركز الثالث.