البنك الأهلي يفوز على أسوان ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "بتروسبورت".

وجاء هدف فريق البنك الأهلي عن طريق فادي فريد في الدقيقة 53 من زمن أحداث المباراة.

وضمن فريق البنك الأهلي البطاقة التاسعة في دور الـ16 بعد كل من: المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وإيسترن كومباني.

جدير بالذكر أن فريق أسوان يشارك في النسخة الماضية ببطولة كأس مصر حيث وصل فريق "زهرة الجنوب" إلى دور نصف النهائي، على أن يلاقي فريق الزمالك.