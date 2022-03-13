تشلسي يفوز بصعوبة أمام نيوكاسل ووست هام يحافظ على طموحاته

أحرز كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة الـ89 ليقود تشلسي إلى الفوز 1-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية تجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش الذي علقت جماهير النادي على رحيله.



وكان نيوكاسل يمني نفسه بالابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الهبوط، وقدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة.



لكن مع قرب انتهاء المباراة بالتعادل أرسل جورجينيو تمريرة طويلة نحو هافيرتز من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في ترويض الكرة بمهارة، ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.



واقترب هافيرتز من إضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، لكن دوبرافكا تصدى لتسديدة اللاعب، ثم ارتدت الكرة من العارضة.



وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويأتي نيوكاسل في المركز الـ14 بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط.



وست هام يحافظ على طموحاته



وفي مباراة أخرى واصل وست هام ضغطه على الفرق الكبرى في مسعاه للتأهل الى دوري أبطال أوروبا بفوزه 2-1 على ضيفه أستون فيلا.



انتصار المطارق جاء بفضل هدفي الأوكراني أندري يارمولينكو (70) والإسباني بابلو فورنالس (82)، فيما أحرز جايكوب رامسي الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 90.



وعاد فريق المدرب الإسكتلندي ديفيد مويز إلى الانتصارات بعد سقوطه في المرحلة الماضية ضد ليفربول، رافعا رصيده الى 48 نقطة بالتساوي مع أرسنال الذي لعب أربع مباريات أقل.



الفوز الثاني توالياً لوولفرهامبتون



وحقق وولفرهامبتون فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ايفرتون بهدف وحيد للمدافع كونور كودري رافعاً رصيده الى 46 نقطة في المركز السابع.



وبات إيفرتون ومدربه فرانك لامبارد بعد خسارة رابعة توالياً متساويا بالنقاط مع أول مراكز الهبوط (22 نقطة) الذي يحتله واتفورد الفائز 2-1 على ساوثهامبتون.



وحقق ليدز يونايتد فوزه الأول مع مدربه الأميركي جيسي مارش الذي خلف الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، جاء ضد ضيفه نوريتش بطريقة جنونية 2-1 بهدفين في الوقت بدل الضائع لكل فريق.



وكان ليدز تقدم بهدف الإسباني رودريغو في الدقيقة 14، قبل أن يعادل الأسكتلندي كيني ماكنيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للضيوف (90+1). إلا أن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الارض بهدف جو غيلدهارت بعد دقيقتين فقط من دخوله بتمريرة من البرازيلي رافينيا (90+4).





(وكالات)