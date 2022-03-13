يتقاضى 261 ألف دولار أسبوعيا.. صلاح نجم مظلوم ماديا في الدوري الإنجليزي

المنامة - ياسر ابراهيم - لا يزال مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول في مهب الريح بعد أن ورد أن المهاجم رفض عرض النادي الأخير لتمديد عقده، وتشير أحدث البيانات إلى أن لديه حجة في المطالبة بزيادة راتبه.



ويتصدر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ20 هدفا في 26 مباراة هذا الموسم، فضلا عن 10 تمريرات أخرى لزملائه في الفريق.



وينتهي عقد صلاح في يونيو/حزيران 2023، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بين النادي ورامي عباس وكيل أعمال صلاح.



ويُعتقد أن صلاح يتقاضى أحد أعلى الرواتب في "الريدز"، إذ يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (261 ألف دولار)، ولكنّ هناك إجماعا عاما على أنه يمكن أن يُعرض عليه أكثر في مكان آخر.



ووفقًا لبحث أجرته إحدى شركات الإحصاءات البريطانية، فإن راتب صلاح بعيد جدا عما يتقاضاه نجوم البريميرليغ، وأكثر من ذلك هو يحتل المركز الـ15 في قائمة أعلى الراتبين دخلا في البطولة الإنجليزية وهذا ما يفسر أسباب عدم توقيع صلاح على عقد التمديد الذي يعرضه عليه ليفربول.



وفيما يأتي أعلى اللاعبين أجرًا:



- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 34 مليون دولار سنويا

- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): 26 مليون دولار

- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 25 مليون دولار

- جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 24 مليون دولار

- رافاييل فاران (مانشستر يونايد): 23 مليون دولار

- روميلو لوكاكو (تشلسي): 22 مليون دولار

- جاك غريليش (مان سيتي): 20 مليون دولار

- رحيم ستيرلينغ (مان سيتي): 20 مليون دولار

- نغولو كانتي (تشلسي): 19.5 مليون دولار

- بول بوغبا (مانشتسر يونايتد): 19.5 مليون دولار

- تيمو فيرنر (تشلسي): 18 مليون دولار

- إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد): 17 مليون دولار

- جون ستونز (مانشستر سيتي): 17 مليون دولار

- فيرجيل فان دايك (ليفربول): 15 مليون دولار



المصدر : مواقع إلكترونية