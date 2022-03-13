الامارات | الجمهور يقتحم الملعب عقب خسارة الجيش الملكي من المغرب الفاسي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يقتحم الملعب عقب خسارة الجيش الملكي من المغرب الفاسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحم جمهور الجيش الملكي ملعب مولاي عبد الله بالرباط عقب الخسارة ‭2‬-صفر من المغرب الفاسي والخروج من دور 32 لكأس العرش المغربي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعرض الجيش الملكي، الأكثر تتويجا باللقب بواقع 11 مرة آخرها في 2009، لصدمة مبكرة حين اهتزت شباكه بضربة رأس علاء الدين أجراي في الدقيقة السابعة بعد ركلة ركنية.

وواجه الجيش الملكي صعوبة في ترجمة سيطرته إلى أهداف وأضاع العديد من الفرص.

وأطلق البديل أيوب لخضر رصاصة الرحمة وأضاف الهدف الثاني للزوار بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة.

وشهدت نهاية اللقاء فوضى عارمة بعد نزول الجماهير من المدرجات واقتحمت أرض الملعب وذلك بعد أيام قليلة من قرار عودة الجماهير في المغرب بعد غياب طويل.

وتأهل رجاء بني ملال لدور 16 بعد أن حول تأخره إلى فوز 2-1 على شباب المسيرة المنتمي للدرجة الثانية.

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