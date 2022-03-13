الامارات | فينجر يحدد قيمة الراتب الذي يستحقه محمد صلاح مع ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر يحدد قيمة الراتب الذي يستحقه محمد صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير الفنى السابق لنادى أرسنال الإنجليزى، المدرب الفرنسى آرسين فينجر، إن محمد صلاح يستحق الحصول على الراتب الذى طلبه لتجديد تعاقده مع ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأكد فيجر فى تصريحات له اليوم الأحد أن اللاعب الذى لا يفوت أى مباراة ويقدم ما عليه رغم الإصابة، على النادى أن يدفع له 400 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا«، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تنطبق على صلاح والذى وصفه بأنه مزيجا من رونالدو وميسى.

وأضاف: «صلاح مزيج بين كريستيانو رونالدو وميسي، لقد تحسن كثيرا في لمسته الأخيرة، وكان أفضل لاعب في العالم في الفترة من أغسطس الماضي وحتى كأس الأمم الإفريقية، صلاح يستحق ما يطلبه، ولا أعتقد أن ليفربول يريد فقدانه».

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