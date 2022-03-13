منهم ثلاثي الأهلي السابق.. قائمة 21 لاعباً لتعاقدات الزمالك الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن قائمة اللاعبين من الدوري المصري محط اهتمام نادي الزمالك من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار رد المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي جوسفالدو فيريرا لتقييم وإعطاء الضوء الأخضر للتفاوض مع أنديتهم.

يأتي هذا بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بعدم التجديد لكلاً من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع، واتجاه لتكوين فريق جديد مثلما حدث في موسم 2014 والتدعيم بلاعبين على أعلى مستوى.

ونشر موقع "مصراوي" من خلال مصادره قائمة اللاعبين الذي ينوي نادي الزمالك التعاقد معهم، وهم:

حراسة مرمى: في حالة فشل عودة محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد صبحي سيكون الاتجاه بالترتيب التعاقد مع؛ عدد من الأسماء في حراسة المرمى، الأول محمود جاد حارس انبي، ثم يأتي من بعده محمد بسام حارس الطلائع أو المهدي سليمان حارس بيراميدز والثنائي سيكون انتقال حر.

خط الدفاع: عودة محمد عبد السلام بعد انتهاء اعارته والتعاقد مع أحمد ياسين لاعب البنك الأهلي أو أحمد أيمن منصور (انتقال حر) ثم أسامة جلال من بيراميدز ثم محمد فتح الله لاعب غزل المحلة.

ظهير أيسر: محمد حمدي لاعب بيراميدز (انتقال حر) ثم يعقوبو لاعب البنك الأهلي.

ظهير أيمن: عودة عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر ثم كريم العراقي لاعب المصري.

خط الوسط: التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" ومهند لاشين، هم أولويات الزمالك لتدعيم خط الوسط ثم محمود عبد الحليم "حليمو" لاعب سموحة.

صانع ألعاب: أحمد حمدي لاعب مونتيري الكندي وناصر ماهر لاعب فيوتشر ثم محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

جناح أيسر: رمضان صبحي لاعب بيراميدز ثم أحمد رفعت لاعب فيوتشر.

خط الهجوم: جون إيبوكا لاعب إنبي أو أحمد عاطف مهاجم فيوتشر والمعار من وادي دجلة وعودة مروان حمدي من سموحة بعد انتهاء اعارته.