شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 13 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها: توجيه الشكر إلى طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد، وعودة الفريق الأحمر من جنوب إفريقيا وكشف موقف محمد هاني وكريم فؤاد الطبي
يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من مدير فنى لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، بعد توجيه الشكر لطارق محروس عقب خسارة قمة كرة اليد أمام الزمالك، وتبديد فرص الفريق الأحمر فى التتويج بلقب الدوري للنسخة الحالية.
وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدريب فريق اليد بالأهلي، مثل عاصم حماد وهاني الفخراني ومحمد عادل وحازم عواض وصابر حسين، ويتم مناقشة جميع الأسماء المطروحة من قبل ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد الجديد بالقلعة الحمراء.
حرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهازان الإداري والطبي، على التواجد مع أسرة الفقيد "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم، لتقديم كل أوجه الدعم للأسرة، والمساعدة على إنهاء الإجراءات الخاصة بالدفن، وتقديم العزاء لأسرته، معربين عن خالص حزنهم لفقد واحد من أبناء النادي.
ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذى وافته المنية اليوم.
يغادر عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطر الثلاثاء المقبل لبدء فترة التأهيل بعد إجراء عملية الرباط الصليبي فى النمسا، وخاض الفترة الأولى من التأهيل خلال الفترة الماضية بالقاهرة، واستكمال برنامجه التأهيلي فى مركز اسبيتار بالدوحة.
وأنهى عمار حمدي إجراءات السفر إلى قطر، بعدما شهدت الفترة الماضية تأخر سفر اللاعب بسبب عدم انتهاء تأشيرة دخول الأراضى القطرية.
وجه مجلس إدارة النادي الأهلى الشكر لطارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج. كما قرر المجلس تعيين ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد، وتكليفه بتشكيل الجهاز الفنى الذى يتولى المسئولية لنهاية الموسم.
ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.
طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من محللى الأداء بفريقه ضرورة مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى، على رأسها مباراته الأخيرة مع الهلال فى ديربى السودان بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى، لإعداد تقرير مفصل عن الفريق السودنى قبل ملاقاته فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الخامسة لدوري الأبطال.
الأهلي يمتلك 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.
الأهلى يستقر على ضم مهاجم وجناح ودفندر ومساك وظهير فى الموسم الجديد
استقر مسئولو النادى الأهلي، ممثلون فى لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح بالتنسيق مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على التعاقد مع 5 لاعبين بحد أدنى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعداداً للموسم الجديد، لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل لضمان المنافسة على كل البطولات سواء المحلية أو القارية.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي، أنه تم الاستقرار على التعاقد مع 5 لاعبين فى مراكز المساك والظهير الأيمن والدفندر والجناح والمهاجم الصريح، بالإضافة لوجود تفكير فى تدعيم مركز حراسة المرمى، إلا أن الأمر لا يعد أولوية فى الوقت الحالي، خاصة فى حال استمرار الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير.
قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، الأحد، بعد العودة من جنوب أفريقيا عقب مواجهة فريق صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.
وعادت بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم بعد مغادرة جنوب أفريقيا عقب المباراة، ثم هبطت فى مطار أسوان للتزود بالوقود قبل أن تستأنف الرحلة.
يخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لأشعة طبية خلال الساعات القادمة بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية فى العضلة الأمامية خلال مشاركته فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، والتى جمعت الفريقين فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، إن الأشعة ستُحدد حجم إصابة كريم فؤاد وموقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة.
يخضع محمد هاني، لاعب الأهلي، لاختبار طبي قبل المشاركة فى تدريبات الفريق للكشف عن حجم إصابته الأخيرة. وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن محمد هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة عقب مشاركته فى مباراة بيراميدز بالدوري.
ولم يشارك محمد هاني فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، بدوري أبطال أفريقيا بسبب هذه الإصابة.