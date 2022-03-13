أخبار الأهلى اليوم الأحد 13 / 3 / 2022

يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من مدير فنى لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، بعد توجيه الشكر لطارق محروس عقب خسارة قمة كرة اليد أمام الزمالك، وتبديد فرص الفريق الأحمر فى التتويج بلقب الدوري للنسخة الحالية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدريب فريق اليد بالأهلي، مثل عاصم حماد وهاني الفخراني ومحمد عادل وحازم عواض وصابر حسين، ويتم مناقشة جميع الأسماء المطروحة من قبل ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد الجديد بالقلعة الحمراء.

وفد من قطاع الناشئين بالأهلي يقدم الدعم لأسرة الفقيد "زياد إيهاب"

حرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهازان الإداري والطبي، ‏على التواجد مع أسرة الفقيد "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ‏مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم، لتقديم كل أوجه الدعم للأسرة، والمساعدة على إنهاء ‏الإجراءات الخاصة بالدفن، وتقديم العزاء لأسرته، معربين عن خالص حزنهم لفقد واحد من أبناء النادي.

ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذى وافته المنية اليوم.

عمار حمدى يغادر إلى قطر الثلاثاء لاستكمال برنامجه التأهيلى