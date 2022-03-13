شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغني بعد تسجيل ابنه ركلة جزاء لـ إيسترن كومبانى: ابن الوز عوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، رسالة لنجله يوسف، الذى نجح فى تسجيل ركلة ترجيح صعدت بفريقه إيسترن كومبانى لدور الـ 16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة، ونشر صورة لنجله لحظة تسديدة لركلة الجزاء وصورة أخرى لحظة تسجيله ركلة الجزاء الشهير فى كأس العام، ليقارن بين الركلتين، موجهاً رسالة دعم لابنه قائلاً "ابن الوز عوام".



مجدي عبد الغني وابنه يوسف

وأضاف عبد الغني، فى التغريدة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "يوسف مجدي عبد الغني يسجل ركلة الترجيح التى صعدت بـ إيسترن كومباني لدور 16 من كأس مصر على حساب غزل المحلة، ألف مبروك يا حبيبي.. ويا رب دايماً متألق وموفق".