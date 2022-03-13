شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يصدر فرمانا بتجمع لاعبى الاتحاد قبل المران بساعتين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع لاعبو الاتحاد السكندرى قبل موعد التدريبات الجماعية اليوم، الأحد، بساعتين لأول مرة وذلك بعد قرار حسام حسن المدير الفني حتى يشاهد لاعبوه مباراة سيراميكا الماضية ويشرح لهم الأخطاء الفنية التى وقعوا فيها وتسببت فى خسارتهم وتوديع البطولة.

وواصل لاعبو الاتحاد السكندرى مرانهم الجماعى استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعقد العميد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه فى مران غد، الاثنين، لمشاهدة مباريات الإسماعيلى وشرح نقاط القوة والضعف فى الدراويش، لاسيما أن مواجتهما ستكون قوية نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريقين على صعيد النتائج.

وودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

افتتح باسم مرسى التسجيل لسيراميكا من رأسية رائعة في الدقيقة 31 بعد استغلاله عرضية متقنة من زميله محمد إبراهيم ليضعها الحاسم في مرمى أحمد يحيى حارس مرمى عيم الثغر الذى أمسك بها ولكن من داخل الشباك.

ونجح الاتحاد السكندرى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام لأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو من ركلة جزاء حصل عليها أحمد عادل ميسي بعد تدخل عنيف من الفلسطيني مصعب البطاط مع قدم "ميسي".

واستطاع الفلسطيني مصعب البطاط تعديل الخطأ الذى ارتكبه في الشوط الأول بالتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 من خلال تصويبة قوية فشل أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى في التصدي لها.