شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري وأوتوهو الكونغولى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذي حقق نفس الرصيد من النقاط ولكنه يأتي في المركز الثاني بفضل الخسارة من المصري في الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة المصري واستحواذه على مجريات اللعب والتحكم في مجريات اللعب وشن هجمات خطيرة خاصة من الجبهة اليمنى في ظل نشاط كريم العراقي وياسر حمد، ولكنه لم ينجح في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

واستمر تفوق المصري في السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الثاني، حتى سجل حسن علي لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في مرمى أوتوهو الكونغولي في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى جمعتهما على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي، أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عمرو مرعي.