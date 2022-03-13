شكرا لقرائتكم خبر عن لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام الصفاقسى والسعيد على مقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، تشكيل مباراة الصفاقسي التونسي فى لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامته باستاد رادس فى تونس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر، ولاعب الوسط محمود صابر، والمهاجم دودو الجباس