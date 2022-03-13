شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر بعد الفوز على أسوان بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على أسوان بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بترو سبورت، فى إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

سجل هدف المباراة الوحيد فادى فريد للبنك الأهلى فى الدقيقة 52 بعد عرضية متقنة من يعقوبو ليقابلها فادى فريد بقدمه فى الشباك، ولكن الحكم أعلن أنها تسلل قبل أن يتدخل حكام الفيديو ويؤكدون صحة الهدف.

وشهد الشوط الأول محاولات من البنك الأهلى لتسجيل هدف التقدم، لكن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى تماسيح النيل، الذى اعتمد على الهجمات المرتدة وأهدر مهاجم أسوان انفراد تام بمرمى البنك ولكنه تأخر فى لعب الكرة.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال على الاجتماع مع لاعبى الفريق للتأكيد على أهمية لقاء أسوان فى كأس مصر والتأهل للدور القادم، وشدد خالد جلال على التركيز الشديد فى إنهاء الهجمة واستغلال الفرص أمام مرمى المنافس، وقدم خالد جلال الشكر لجميع اللاعبين على الروح والإصرار على الفوز.

كما يدخل فريق أسوان المباراة بدرجة كبيرة من التركيز بعدما جاء للقاهرة مبكرا من الخميس الماضي، خاصة أن الفريق الجنوبى يحتل قمة المجموعة الأولى مجموعة الصعيد برصيد 52 نقطة، وبات قريبا من العودة لدورى الأضواء.

واختار خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة أسوان، وجاءت القائمة على النحو التالي: فى حراسة المرمى أحمد السعدنى - أحمد صبحي، وفى خط الدفاع أحمد العش - أحمد ياسين - طارق مصيلحي- عاصم صلاح - محمد مصطفى ميدو - إسحاق يعقوبو -.ابراهيم السيد، وخط الوسط أحمد سعيد - محمود سيد - مصطفى إيفا -محمد لعبة - محمد حامد- موسى دياوارا - محمد بسيونى - شادى رضوان، وفى خط الهجوم فادى فريد - ناصر منسى - أسامة فيصل.