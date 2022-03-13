شكرا لقرائتكم خبر عن بايونيرز يتعادل مع دكرنس فى مباراة تأبين الراحل أحمد فتحى بالقسم الثانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل نادى بايونيرز مع نادى دكرنس بهدفين لمثلهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، في الجولة الثانية والعشرين من مباريات مجموعة بحرى في القسم الثانى، التي شهدت تأبين الراحل أحمد فتحى لاعب بايونيرز.

سجل حسام باولو الهدف الأول لبايونيرز، وأضاف سعد سمير الهدف الثانى لبايونيرز في الشوط الأول، وسجل أيمن سعد هدفين لنادى دكرنس ليخطف تعادلا قاتلا لدكرنس أمام بايونيرز.

وحرص لاعبو الفريقين على ارتداء تيشيرتات تحمل صورة الراحل أحمد فتحى لاعب بايونيرز، الذى رحل منذ أيام قليلة، كما حرصت أسرة اللاعب على حضور المباراة.

بهذه النتيجة رفع بايونيرز رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر في ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية، فيما رفع دكرنس رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

وجاءت نتائج مباريات الجولة كالتالى:

الزرقا 0 /1 المصرى بالسلوم

الأوليمبى 4/ 0 الرجاء

بلدية المحلة 3/ 1 المجد السكندرى

دمنهور 2 /1 الصيد بالمحلة

أبو قير للأسمدة 1/ 1 سبورتنج

دكرنس 2/ 2 بايونيرز