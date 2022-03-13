شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لخلافة طارق محروس فى تدريب فريق اليد بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين أكثر من مدير فنى لتولي القيادة الفنية لفريق كرة اليد بالنادي، بعد توجيه الشكر لطارق محروس عقب خسارة قمة كرة اليد أمام الزمالك، وتبديد فرص الفريق الأحمر فى التتويج بلقب الدوري للنسخة الحالية.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن هناك أكثر من اسم مرشح لتدريب فريق اليد بالأهلي، مثل عاصم حماد وهاني الفخراني ومحمد عادل وحازم عواض وصابر حسين، ويتم مناقشة جميع الأسماء المطروحة من قبل ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد الجديد بالقلعة الحمراء.

وأضاف مصدر داخل الأهلي، أن المدرب الأجنبي غير مطروح على الساحة في الوقت الحالي، ولكنه قد يتم الاستعانة بمدرب أجنبي حال عدم الاتفاق على أحد الأسماء المرشحة من أبناء النادي السابقين لتولي القيادة الفنية حتى نهاية الموسم الحالي.

ووجه مسئولو النادي الاهلى الشكر لطارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ومعاونيه، عن الفترة التي تولوا فيها المسئولية، وبذلوا أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق أفضل النتائج، كما قرر المجلس تعيين الكابتن ياسر لبيب رئيسًا لجهاز كرة اليد وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني الذي يتولى المسئولية لنهاية الموسم.