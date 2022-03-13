شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم أوتوهو بهدف نظيف ويعتلي صدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى فوزا مهما على أوتوهو الكونغولي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذا الانتصار وصل المصري للنقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة بفارق المواجهات عن مازيمبي الكونغولي الذى حقق نفس الرصيد من النقاط، ولكنه يأتي فى المركز الثانى بفضل الخسارة من المصرى فى الجولة الثانية، وجاء أوتوهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة المصري واستحواذه على مجريات اللعب والتحكم في مجريات اللعب وشن هجمات خطيرة خاصة من الجبهة اليمنى في ظل نشاط كريم العراقي وياسر حمد، ولكنه لم ينجح في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

واستمر تفوق المصري في السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الثاني، حتى سجل حسن علي لاعب المصري هدف التقدم لفريقه في مرمى أوتوهو الكونغولي في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى جمعتهما على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي، أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عمرو مرعي.