الامارات | ماريجا ينقذ الهلال من فخ الرائد في الدوري السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماريجا ينقذ الهلال من فخ الرائد في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق الهلال فوزا صعبا على مضيفه الرائد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه موسى ماريجا ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الاتحاد، وتوقف رصيد الرائد عند 29 نقطة في المركز التاسع.

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