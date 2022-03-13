الامارات | منتخب الإمارات لكرة الصالات يُدشن معسكره الداخلي في البطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات لكرة الصالات يُدشن معسكره الداخلي في البطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى منتخب الإمارات الوطني لكرة قدم الصالات أولى حصصه التدريبية على ملعب صالة نادي البطائح ضمن معسكره الداخلي الذي يستمر إلى السابع والعشرين من شهر مارس الحالي، حيث يستعد أبيض الصالات للمشاركة في التصفيات الآسيوية لمنطقة غرب آسيا التي تستضيفها الدولة في صالة الهيئة بإمارة الفجيرة في الفترة من 5 إلى 7 إبريل المقبل.

الجدير بالذكر أن تصفيات غرب آسيا ستكون مؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة الصالات 2023 في دولة الكويت.

وضمت قائمة المنتخب الوطني في هذا المعسكر 16 لاعباً، هم: أحمد خليل الحوسني، محمد عبدالله فدعق (الظفرة) حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، خالد الشوكة (خورفكان) راشد عبيد (دبا الحصن) عبدالله عبدالمجيد (اتحاد كلباء) حمد حسن، عمر جمعة (البطائح) محمد عبيد، عبدالله الفلاسي، عبدالله الخمري، عمر الفهيم، خالد حارب، سعيد جاسم (النصر).

وأشار خميس الشامسي المشرف العام على المنتخبات الوطنية لكرة الصالات أن التجمع الحالي سيشهد خوض المنتخب لتجربتين وديتين أمام فريق الكويت الكويتي يومي 19 و 21 مارس المقبلين، وأن التحضيرات النهائية لمنتخبنا الوطني ستنطلق يوم 28 مارس، حيث المعسكر الداخلي في إمارة الفجيرة، وخوض مباراة ودية أمام منتخب اليابان يوم 30 من الشهر ذاته

وكانت قرعة التصفيات الآسيوية التي سُحبت يوم 6 يناير الماضي قد أوقعت منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية التي تضم البحرين والعراق، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وعمان وفلسطين ولبنان.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب العراق يوم 5 أبريل 2022، وفي المباراة الثانية يلتقي مع منتخب البحرين يوم 6 أبريل.

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