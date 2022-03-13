شكرا لقرائتكم خبر عن سعيدو سمبورى ينضم لقائمة الغائبين عن الاتحاد السكندرى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة حسام حسن، خدمات لاعبه البوركينابى سعيدو سمبورى لينضم لقائمة الغائبين عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام وذلك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويعكف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على تجهيز المصابين وعلى رأسهم مورو ساليفو الذى تعرض لكسر باليد وعبد السميع سيمو الذى هاجمه الرباط الصليبى خلال الأيام الماضية.

وودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

افتتح باسم مرسى التسجيل لسيراميكا من رأسية رائعة في الدقيقة 31 بعد استغلاله عرضية متقنة من زميله محمد إبراهيم ليضعها الحاسم في مرمى أحمد يحيى حارس مرمى عيم الثغر الذى أمسك بها ولكن من داخل الشباك.

ونجح الاتحاد السكندرى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام لأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو من ركلة جزاء حصل عليها أحمد عادل ميسي بعد تدخل عنيف من الفلسطيني مصعب البطاط مع قدم "ميسي".

واستطاع الفلسطيني مصعب البطاط تعديل الخطأ الذى ارتكبه في الشوط الأول بالتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 من خلال تصويبة قوية فشل أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى في التصدي لها.