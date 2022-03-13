شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الفوز على المحلة صعب.. وإيسترن كومبانى يمتلك فريقا ثانيا جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، عن سعادته بعد تأهل الفريق لدور الـ16 بعد الفوز على غزل المحلة فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر على أرضه ووسط جماهيره.

وقال علاء عبد العال فى تصريحاته للموقع الرسمي لنادى إيسترن كومبانى، إنه راهن على اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة اليوم، موضحا أنه كان من الصعب تغيير القوام الأساسى فى مباريات الدوري.

وأضاف مدرب إيسترن كومبانى، عندما جاءت الفرصة شاركوا وظهروا بشكل جيد للغاية، واثبتوا أن إيسترن كومبانى يمتلك فريقا ثانيا جيدا.

وتابع، الفوز على غزل المحلة على أرضهم ووسط جمهورهم أمر صعب للغاية يحسب للاعبين، مؤكدا أن الفريق خرج بمكاسب كبيرة منها التأهل لدور لـ16 من بطولة كأس مصر، وإراحة اللاعبين الأساسيين، بالإضافة إلى اكتساب لاعبين جدد.

وتأهل فريق إيسترن كومبانى لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر بعد تغلبه على غزل المحلة 4/ 2 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما باستاد غزل المحلة فى دور الـ32 من البطولة.

جاءت الأهداف بتقدم المحلة عن طريق عبده يحيى فى الدقيقة 58 من أحداث المباراة، من كرة رأسية سددها بقوة فى مرمى ايسترن كومبانى بعد استغلاله لكرة عرضية من مصطفى العش، ليسدد الكرة معلنا تقدم المحلة بهدف نظيف، وتعادل ايسترن كومبانى فى الدقيقة 76 عن طريق عماد ميهوب، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل السلبى، لتحسم ركلات الترجيح المتأهل.

وسجل لإيسترن كومبانى في ركلات الترجيح كل من: أحمد داهش، محمد ناصر مودى، بلال آيت، يوسف مجدى عبد الغنى وأهدر كمال أبو الفتوح، بينما سجل لغزل المحلة كل من: معاذ الحناوى، بازوكا، وأهدر إيهاب سمير ويحيى حامد.