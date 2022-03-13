شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين المصرى وأوتوهو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصري ضد أوتوهو الكونغولي بالتعادل السلبي فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة المصرى واستحواذه على مجريات اللعب والتحكم في مجريات اللعب وشن هجمات خطيرة خاصة من الجبهة اليمنى في ظل نشاط كريم العراقي وياسر حمد، ولكنه لم ينجح في ترجمة السيطرة إلى أهداف.

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة أوتوهو الكونغولي فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى جمعتهما على استاد برج العرب.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي: أحمد مسعود، أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حامد، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد جريندو، عمرو مرعي.

ويحتل النادي المصري المركز الثاني فى مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق القطن الكاميروني برصيد نقطتين، وحصل النادي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 5 آلاف مشجع لدعم الفريق البورسعيدي خلال اللقاء المرتقب.