شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من قطاع الناشئين بالأهلي يقدم الدعم لأسرة الفقيد "زياد إيهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهازان الإداري والطبي، ‏على التواجد مع أسرة الفقيد "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ‏مواليد 2003، الذي وافته المنية اليوم، لتقديم كل أوجه الدعم للأسرة، والمساعدة على إنهاء ‏الإجراءات الخاصة بالدفن، وتقديم العزاء لأسرته، معربين عن خالص حزنهم لفقد واحد من أبناء النادي.

ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، أحد أبناء النادى الشاب "زياد إيهاب" حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذى وافته المنية اليوم.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفقيد وزملائه، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، زياد ايهاب إثر سقوطه من "بلكونة" منزله بحى عين شمس.