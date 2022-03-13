شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيف الجزيري: يحق للاعب الحصول على 10% حال بيعه بـ2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء أباظة وكيل اللاعب التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك امتلاك موكله عرضًا من أحد الاندية الخليجية، ولكن لم يتم حسم هذه العروض حتى الآن.

قال وكيل سيف في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق "مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا أف إم: "ننتظر فترة تصفيات كأس العالم ونبدأ الإعلان عن العروض وسنرسلها لمسئولي الزمالك في الوقت المناسب".

وأضاف وكيل الجزيرى: "الأولوية للاعب هي البقاء في نادي الزمالك فهو نادٍ كبير".

وعن رد فعل اللاعب بعد تصريحات رئيس الزمالك برحيله رد قائلاً: "بالتأكيد سيف غير سعيد بهذه التصريحات لكنه يمتلك من الخبرة ما يفصل ما بين هذه الاحداث وتركيزه في الملعب ".

وبسؤاله عن حقيقة حصول سيف الجزيري عن 10٪؜ في حال وصول الزمالك عرض بقيمة 2 مليون و500 ألف يورو رد قائلاً: "هذا صحيح خاصة أن اللجنة السابقة تمسكت بوضع هذا البند وأنا في نفس الوقت أسعي لحصول اللاعب على قيمة مالية".