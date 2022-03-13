شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: لا نملك مصير أحمد عاطف.. وشرط وحيد يتيح لنا بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم خيرت، المدير التنفيذي لنادي وادي دجلة، عن أحقية نادى فيوتشر فى تفعيل بند التعاقد مع أحمد عاطف لاعب الفريق والذى تألق خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدير التنفيذي فى تصريحاته إذاعية مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف إم، "يحق لفيوتشر التعاقد مع أحمد عاطف بعد تفعيل بند الشراء وسداد 18 مليون جنيه، وملتزمون بكل شيء مع فيوتشر ونحترم العقود".

وأضاف خيرت، "من المفترض أن يكون أحمد عاطف وقع مع فيوتشر على هذه العقود من أجل حسم مصيره معه، وفى حال عدم رغبة فيوتشر فى تفعيل هذا البند سيحق لأى نادٍ التفاوض معنا".

واختتم المدير التنفيذي لنادي وادي دجلة حديثه قائلا، "يوجد وقت كافٍ لمسئولي فيوتشر قبل إنهاء الدوري لحسم مصير شراء أحمد عاطف من عدمه".

وبزغ اسم أحمد عاطف، نجم هجوم نادي فيوتشر، بعد تألقه الكبير بقميص فريقه هذا الموسم، خاصة فى مباراة الزمالك الأخيرة التى فاز بها الأبيض فى اللحظات الأخيرة بنتيجة 3/2 ببطولة الدوري العام، وهي المباراة التي شهدت تألقا كبيرا من جانب أحمد عاطف.

ارتبط اسم أحمد عاطف بالانتقال للأهلي، خاصة أنه مازال على ذمة ناديه الأصلي وادى دجلة، حيث يتواجد هذا الموسم فى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأكد مسئولو فيوتشر أن عقد استعارة عادف يحمل بنداً يمنح فيوتشر فقط الحق فى شرائه من دجلة مقابل 12 مليون جنيه، ما يعني أن أى نادٍ يرغب فى الحصول على خدماته عليه أن ينتظر موقف فيوتشر أولاً، وفى حال عدم تفعيل فيوتشر بند شرائه سيكون دجلة هو صاحب حق بيعه، أمام فى حال تفعيل الشرط فسيكون أى نادٍ مهتماً بخدماته مُطالباً بالتفاوض مع إدارة نادي فيوتشر.